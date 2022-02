Jogadores brasileiros pedem ajuda do governo para deixar Ucrânia

Após a invasão russa começar em algumas cidades da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira (24), jogadores brasileiros que atuam em territórios ucranianos se reuniram para pedir ajuda ao governo brasileiro.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, atletas brasileiros do Shakhtar Donetsk e do Dínamo de Kiev aparecem refugiados em um hotel, junto de suas famílias, que pedem ajuda para deixar o país.

“Fala galera. Estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dínamo e do Shakhtar com nossas famílias. E a gente está hospedado num hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que possa nos ajudar. Espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível”, diz o zagueiro Marlon, no vídeo.

