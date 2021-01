Em meio ao aumento de casos, Premier League deve punir apertos de mão, trocas de camisas e abraços FA quer tentar frear o número de contaminações de Covid-19, mas não deseja paralisar o campeonato

Com o aumento de casos de Covid-19, a Premier League já estuda possibilidades de frear o contágio. De acordo com a “Sky Sports”, a FA deve cobrar dos árbitros a necessidade de respeitar os protocolos de saúde. Assim, apertos de mão, trocas de camisa e abraços devem ser punidos.

As quebras de protocolo de distanciamento social têm levado críticas. A FA teme alterações das políticas do governo que obriguem uma paralisação da competição. Dessa forma, as novas medidas serão recordadas pelos árbitros, capitães e treinadores antes das partidas.

Apesar disso, a FA não discutiu a possibilidade de interromper a temporada. O desejo é de seguir a Premier League até o final. Até o momento, cinco jogos foram suspensos por conta de surtos de Covid-19.

