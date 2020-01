Em meio a vários desfalques do Bayern, técnico Flick pede reforços

Apesar da pausa de inverno da Bundesliga, o Bayern de Munique continua abalado pelas contusões faltando uma semana para a retomada do campeonato e o treinador Hansi Flick pediu “no mínimo dois jogadores” como reforços na janela do mercado de janeiro.

“O elenco realmente está em uma situação complicada”, disse na quarta-feira, o técnico que comanda nesta semana o “Rekordmeister” no tradicional período de inverno no Catar, de acordo com a agência alemã SID, filial esportiva da AFP.

“Nós precisamos de qualquer forma de reforços. Dois jogadores no mínimo, acredito. Um defensor e um ponta”, acrescentou Flick, que substituiu o demitido croata Niko Kovac, de quem era auxiliar, e posteriormente foi confirmado até ao menos o fim da temporada.

O Bayern é atualmente o terceiro colocado, a 4 pontos do líder Leipzig, e se prepara para enfrentar o Chelsea nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

A zaga central e as laterais são os setores mais afetados. Na quarta-feira, Serge Gnabry deixou o treino com dores no tendão de Aquiles. Sua ausência poderá deixar a equipe sem um ala experiente já que Kingsley Coman (com problemas no joelho) vai ficar afastado pelo menos nas duas primeiras partidas do time da Baviera em 2020, contra o Hertha Berlin (19 de janeiro) e o Schalke (25 de janeiro).

“A situação não é das melhores, ainda mais quando seus dois alas se machucam ao mesmo tempo”, reagiu o atacante Thomas Müller.

A zaga central também está desfalcada: Niklas Süle (ligamentos cruzados do joelho) talvez não volte a jogar nesta temporada. Lucas Hernandez, operado há mais de dois meses (tornozelo), participa no Catar dos treinos táticos, mas continua trabalhando separadamente dos demais jogadores. Javi Martinez sofre de uma lesão muscular, e Jérôme Boateng, que não está à vontade no Bayern há um bom tempo, voltou a ter sua provável saída do clube comentada nesta inverno europeu.

No fim de 2019, Flick precisou escalar vários reservas, quando restavam apenas 12 profissionais disponíveis e precisou procurar soluções inovadoras. Ele também testou com sucesso a promessa canadense Alphonso Davies, de 19 anos, na posição de lateral, e o jovem holandês Joshua Zirkzee, que nunca havia jogado na equipe principal, e que marcou dois gols decisivos nos últimos dois jogos.

cpb/smr/aam