Em meio a treinos, seleção feminina faz foto oficial da Copa do Mundo

A seleção feminina está em plena preparação para o seu segundo compromisso na Copa do Mundo, o duelo contra a França. E, em meio aos treinamentos, a equipe do Brasil encontrou tempo para fazer um importante registro nesta quinta-feira (27), a foto oficial da delegação que representa o país na competição disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

pic.twitter.com/kzqkorSLxx — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 27, 2023

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), esta é a maior delegação de toda a história em competições femininas de futebol. Além das 23 atletas, o grupo é composto por 37 profissionais entre presidência, comissão técnica e apoio. “Este é um grupo muito empenhado e comprometido com o trabalho dentro e fora de campo para que a seleção brasileira tenha o melhor desempenho possível na Copa do Mundo Feminina. Estar aqui e ver o empenho de todos os profissionais e atletas me dá a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Treino para enfrentar a França

Mas a quinta-feira também foi de muita atividade dentro de campo. Em um treino que pôde ser acompanhado pela imprensa por apenas 15 minutos, a técnica Pia Sundhage conduziu um coletivo após uma atividade de aquecimento.

pic.twitter.com/cY2Yh1QOPd — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 27, 2023

O Brasil mede forças com a França, a partir das 7h (horário de Brasília) do próximo sábado (29), no estádio de Brisbane, na Austrália, pelo Grupo F do Mundial.

Segundo a meia-atacante Debinha, a equipe canarinho não deve esperar facilidades diante das europeias: “O jogo contra a França é sempre muito duro. Vemos uma seleção muito qualificada, e, toda vez que jogamos contra elas, exigem muito fisicamente. Portanto, é algo que temos trabalhado bastante até aqui”.

pic.twitter.com/Pjjeg9xnnv — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 27, 2023





