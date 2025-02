Em meio a tratamento contra câncer, Preta Gil mostra dias no hospital: ‘Desafiador’

Internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde dezembro, Preta Gil usou as redes sociais para mostrar seu processo de recuperação neste sábado, 1. A cantora passou por uma cirurgia para remover tumores e implantar uma bolsa de colostomia e, desde então, vem compartilhando trechos de seu cotidiano hospitalizada.

“Janeiro, o mês do meu renascimento. Foi um mês muito difícil, desafiador e bonito!”, escreveu, agradecendo a presença constante do pai, Gilberto Gil, e outros amigos e familiares.

Preta ainda contou que se maquia regularmente para ficar no hospital: “Faz parte da minha rotina. Acordar, tomar café, tomar banho e me maquiar. Autocuidado me fortalece. Mesmo com a mão tremendo, eu fiz questão de praticar o autoamor.”

Por fim, a cantora se manteve otimista: “Fevereiro começou e eu ainda estou aqui no hospital, mas tenho certeza que estou caminhando e evoluindo pra alta em breve. Que fevereiro seja um mês de muitas vitórias para nós”.

O post de Preta vem na contramão de rumores de piora em seu estado de saúde. A cantora tem estado sob tratamento desde o início de 2023, quando foi diagnosticada com câncer de intestino.