Em meio a tratamento contra câncer, Preta Gil comenta sobre ‘livramentos’

Preta Gil voltou a usar as redes sociais para fazer um desabafo. A cantora falou sobre seu estado de saúde em meio ao tratamento contra o câncer no intestino, e começou dizendo que está feliz de poder se apresentar em um festival em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

“Terminei a radioterapia uma semana antes de começar a turnê. Consegui fazer muito bem. Fiquei com uma sinusite, mas estou bem. Até porque a minha fonoaudióloga mora em BH, então ela vai tirar toda essa congestão nasal que eu estou”, afirmou.

Em seguida, ressaltou sua melhora nos últimos dias: “Acho que todo mundo que me segue percebe o quanto eu estou melhorando, o quanto eu estou me fortalecendo. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas não foi fácil passar por tudo o que eu passei, junto e com tanta dor, que um dia, quem sabe, eu talvez divida com vocês”.

Por fim, sem citar nomes, Preta desabafou ao falar sobre “livramentos”: “É tanta podridão, é tanta… É uma coisa que não dá para explicar. Eu agora estou focando da minha cura, o meu bem estar. Os livramentos aconteceram, agora é só felicidade”.

