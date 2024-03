Em meio a teorias da conspiração, o que se sabe sobre a foto manipulada de Kate Middleton?

O “desaparecimento” de Kate Middleton tem movimentado as redes sociais. A princesa de Gales e esposa de William fez sua última aparição pública no dia de Natal e, desde então, não teve mais fotos oficiais divulgadas — exceto no domingo, 10, em um clique supostamente feito pelo marido com os filhos George, Louis e Charlotte. No entanto, após agências de notícias apontarem sinais de manipulação na imagem, o Palácio de Kensington confirmou que se tratava de uma foto editada.

+ Agências de notícias retiram imagem de Kate Middleton por preocupação de ‘manipulação’

+ Kate Middleton assume ter manipulado imagem com filhos e faz retratação

“Como muitos fotógrafos amadores, eu ocasionalmente faço experimentos com edição. Queria expressar minhas desculpas por quaisquer confusões que a fotografia em família que compartilhamos ontem possa ter causado. Espero que todos os que celebram tenham tido um Dia das Mães muito feliz”, escreveu o perfil de Kate e William no X/Twitter nesta segunda-feira, 10.

O comunicado levantou suspeitas de internautas, que teorizam que ele pode não ter sido escrito por Kate. Isso porque o sumiço da princesa aconteceu após uma cirurgia abdominal não especificada — que, apesar de ter sido planejada, causou o cancelamento de compromissos de Kate.

Em meio às suposições, alguns acreditam que a esposa de William pode estar enfrentando problemas de saúde mais sérios e sendo “escondida” do público. Outros, ainda, pedem que seu paradeiro seja investigado pela polícia de Londres.

No domingo, 10, agências de mídia como Associated Press (AP), Reuters, Getty Images e Agence France-Presse (AFP) emitiram “kill-notices”, avisos para que a imagem divulgada pelo Palácio de Kensington não fosse usada por suspeitas de manipulação.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024