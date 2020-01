Em meio a tensão, Irã convoca diplomata brasileira em Teerã

SÃO PAULO, 7 JAN (ANSA) – O Itamaraty confirmou nesta segunda-feira (6) que uma representante brasileira da embaixada em Teerã foi convocada pelo Irã em meio à escalada de tensão envolvendo os Estados Unidos. Marina Cristina Lopes é a encarregada de Negócios do Brasil na embaixada na capital iraniana. A convocação teria ocorrido no fim de semana, logo após o Ministério das Relações Exteriores brasileiro divulgar uma nota que dizia que o país apoiava “a luta contra o flagelo do terrorismo” e sinalizava um alinhamento aos Estados Unidos. A posição do Brasil diz respeito ao ataque ocorrido na semana passada em Bagdá, no Iraque, ordenado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que matou sete pessoas, entre elas o general iraniano Qassem Soleimani.

Soleimani era um dos homens mais importantes do Irã, considerado o número dois na escala de poder do país, atrás apenas do aiatolá Ali Khamenei. Ele liderava a Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, e era visto como um herói no país. Para os Estados Unidos, no entanto, ele era um terrorista, responsável por vários ataques e por gerar instabilidade no Oriente Médio. “Informamos que a Encarregada de Negócios do Brasil em Teerã, assim como representantes de países que se manifestaram sobre os acontecimentos em Bagdá, foram convocados pela Chancelaria iraniana. A conversa, cujo teor é reservado e não será comentado pelo Itamaraty, transcorreu com cordialidade, dentro da usual prática diplomática”, informou o Ministério das Relações Exteriores. (ANSA)