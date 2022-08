Em meio a suposto término com Neymar, Bruna Biancardi posta foto sensual em Jericoacoara

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 21:31 Compartilhe

A modelo Bruna Biancardi está curtindo seus dias de folga em Jericoacoara, no Ceará. Os boatos de que o namoro entre ela e o camisa 10 do PSG, Neymar, chegou ao fim, não parecem incomodar. A influenciadora vem compartilhando os registros do passeio, bem á vontade, nas redes sociais.

+ Neymar tem melhor início com a camisa do PSG e gera expectativa às vésperas da Copa do Mundo

A modelo está em uma viagem turística com uma amiga e, neste domingo, posou de biquíni fio dental com detalhes, mostrando estar bem à vontade e sorridente, na varanda do quarto do hotel em que está hospedada.

Mesmo em meio aos boatos de sua relação com Neymar tenha chegado ao fim, a modelo e incluenciadora parece estar feliz e de bem com a vida, no Ceará. Já o craque da Seleção Brasileira está em Paris cumprindo sua temporada com o PSG e vem se destacando nos jogos pelo clube.

E MAIS:

E MAIS: