Em meio a rumores de traição, Neymar comparece a desfile de moda em São Paulo

O jogador Neymar Jr. foi visto na sexta-feira, 14, na plateia de um desfile de moda em meio a rumores de que teria novamente traído a namorada grávida, Bruna Biancardi. Na primeira fila, Neymar prestigiou Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, e os gêmeos Francisco e João Hilbert, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert.

Em um vídeo publicado por Fernanda Lima, é possível ver o jogador acompanhando o desfile. Assista:

Suposta nova traição

Também na sexta-feira, em entrevista ao “Fofocalizando”, uma jovem identificada como Any alegou ter tido relações sexuais com o jogador do Santos no início da semana, em uma festa particular.

Segundo o apresentador Leo Dias, o pai de Neymar teria oferecido R$ 80 mil para impedir que a informação da presença do filho na festa fosse divulgada. A reunião do namorado de Bruna Biancardi com amigos e modelos teria acontecido em uma chácara no interior de São Paulo na segunda-feira, 10. Vale lembrar que a influenciadora está grávida de Mel, sua segunda filha com o atleta. Ela já é mãe de Mavie, de 1 ano.

A assessoria do jogador nega que ele estivesse presente no evento privado, afirmando que o helicóptero de Neymar deve ter sido visto no local por que o veículo é frequentemente emprestado para amigos e familiares, segundo o “Fofocalizando”.

Além de Mavie e Mel, Neymar é pai de Davi Lucca, 13 — de uma breve relação com Carol Dantas — e Helena, 9 meses — de um affair com a modelo Amanda Kimberlly.