Em meio a rumores de término com Neymar, Bruna Biancardi viaja a Jericoacoara com amiga

Em meio a rumores de término de seu namoro com o craque Neymar, Bruna Biancardi compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (2), um clique à beira da piscina em Jericoacoara, no Ceará.

A influenciadora está em uma viagem na companhia de uma amiga, e também fez stories de sua chegada ao local.

“Pronta pra aproveitar dias incríveis nesse lugar lindo”, escreveu Bruna na legenda da publicação.

“Chegamos no paraíso. Gente, olha isso aqui: já tá bem baixinho o sol. A gente chegou bem na hora do pôr do sol. Nossa vista pelos próximos dias, olha que chato”, disse Bruna nos stories.