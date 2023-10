Em meio a rumores de nova traição, Neymar manda indireta: ‘Viva sua própria vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2023 - 3:01 Para compartilhar:

Neymar Jr. usou o Instagram nesta segunda-feira, 30, para compartilhar uma possível indireta aos fofoqueiros de plantão. O desabafo foi feito após circularem na web rumores de que o jogador teria dado uma festa no Rio de Janeiro e traído Bruna Biancardi novamente.

Nos stories da rede social, ele compartilhou uma frase reflexiva: “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira!”

No Brasil para se recuperar de uma lesão no joelho sofrida durante partida pela Seleção Brasileira, Neymar teria dado um festão de dois dias em sua mansão em Mangaratiba, região dos lagos do Rio de Janeiro, segundo o colunista Leo Dias. Ainda de acordo com a publicação, ele teria sido visto aos beijos com uma loira.

E o atacante do Al-Hilal não foi o único a se manifestar: Bruna Biancardi, namorada do jogador, também compartilhou uma frase reflexiva que foi apontada como indireta para Neymar: “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que ela faz.”

Vale lembrar que a influenciadora, que está em São Paulo com a família, está no puerpério. Ela deu à luz Mavie, sua primogênita e segunda herdeira de Neymar, no dia 6 de outubro.

