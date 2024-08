Em meio a rumores de crise no casamento, Jennifer Lopez pede divórcio de Ben Affleck, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 21:20 Para compartilhar:

Após rumores de crise no casamento, Jennifer Lopez, 54 anos, e Ben Affleck, 51, estariam se divorciando, segundo informações do site TMZ, publicadas nesta terça-feira, 20. Os artistas se casaram há exatamente dois anos.

Ainda segundo o site, o pedido de divórcio partiu da cantora e foi protocolado em um tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos. A documentação, a qual o “TMZ” teve acesso, não revela se houve um acordo pré-nupcial.

Os rumores de crise no casamento começaram a surgir no começo do ano, mas os dois artistas nunca confirmaram publicamente.

Os artistas já foram casados no passado e a união chegou ao fim em janeiro de 2004. Porém, após 17 anos afastados, eles voltaram a namorar em 2021, antes de se casarem novamente em agosto de 2022.