Em meio a rumores de affair, Preta Gil deixa comentário sugestivo para O Kannalha

Preta Gil, 49 anos, segue levantando suspeitas de romance com o cantor O Kannalha, 25, nas redes sociais. Na noite desta terça-feira, 30, ela deixou um comentário para lá de empolgada ao ver o artista rebolando e descendo até o chão, em vídeo postado em seu Instagram.

“É a Bahia”, limitou-se ele ao legendar a publicação no Feed.

A postagem não passou despercebida por Preta, que fez questão de reagir nos comentários. Ela enviou vários emojis de fogo, para a surpresa dos fãs, que logo reforçaram as suspeitas de affair entre os dois cantores.

“Preta, tá de parabéns!”, respondeu uma seguidora.

Recentemente, Preta foi questionada em sua caixinha de perguntas no Instagram se confirma as suspeitas de romance. Ela não confirmou, mas respondeu com brincadeira, ao cantar o trecho da música “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, de Ivete Sangalo.

“Não estou namorando, estou solteiríssima, mas…. tá solteira, mas não tá sozinha”, brincou ela na ocasião.

Os rumores de que a filha de Gilberto Gil estaria vivendo um affair com Danrlei Orrico, também conhecido como O Kanalha, começaram em janeiro deste ano e foram fortalecidos no Carnaval. É que eles apareceram juntos no Camarote Expresso 2222, do pai da artista.

Preta está solteira desde o conturbado fim do seu casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy, no ano passado, em meio ao tratamento contra o câncer que Preta enfrentou.

