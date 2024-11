Em meio à resistência da França, ministro de Lula articula acordo Mercosul-UE

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 27/11/2024 - 18:28 Para compartilhar:

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem intensificado articulações para reduzir as resistências ao acordo Mercosul-União Europeia e viabilizar sua aprovação. Nesta quarta-feira, 27, ele aproveitou um evento em Portugal para dialogar com autoridades locais em busca de apoio à proposta.

Silveira se encontrou com Vitalino Canas, presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, solicitando apoio para a assinatura do acordo ainda neste ano.

“O Brasil tem todos os requisitos para se tornar, em breve, a oitava economia mundial. Além dos indicativos econômicos que apontam para isso, temos liderado a transição energética global, com nossa abundância em minerais estratégicos e recursos hídricos. Portugal, a pátria-mãe, tem se mostrado uma grande aliada do governo do presidente Lula para firmar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia”, afirmou o ministro em declaração ao site IstoÉ.

A proposta é defendida com vigor pelo Brasil, mas enfrenta resistência significativa da França. Na terça-feira, 26, os deputados franceses aprovaram um projeto que formaliza a oposição do país ao acordo.

Apesar disso, o governo brasileiro mantém o otimismo em relação à aprovação do tratado. A expectativa do Itamaraty é que o bloco europeu aceite assinar o acordo até o primeiro trimestre de 2025.