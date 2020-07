Em meio a recordes,Trump se opõe à obrigação de usar máscaras

WASHINGTON, 18 JUL (ANSA) – Em meio a recordes diários de novos casos de Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se disse contrário à recomendação da própria força-tarefa do governo sobre o uso obrigatório de máscaras faciais de proteção.

“Eu acho que a máscara é um bem, mas quero que as pessoas tenham uma certa liberdade. Não acredito que seja necessário levar em consideração uma obrigação em nível nacional. E não estou de acordo com quem diz que se usarmos máscara, a pandemia desaparece”, disse o mandatário em uma entrevista à “Fox News” que será transmitida de maneira completa neste domingo (19).

A fala veio horas depois do infectologista Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIAID) e líder da força-tarefa do governo, pedir que os governadores impusessem o uso da proteção para frear o avanço do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Segundo Fauci, é preciso ser “o mais enérgico possível” neste momento de alastramento do vírus.

No fim da sexta-feira (17), o Centro Universitário Johns Hopkins anunciou mais um recorde casos diários nos EUA, com 77.368 novas infeções em 24 horas – sendo o segundo dia consecutivo acima dos 77 mil.

Ao todo, são 3.649.087 infectados desde o início da pandemia e 139.278 óbitos. (ANSA)

