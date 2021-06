Em meio a polêmicas, Copa América perde patrocínio da Mastercard Empresa decidiu não expor sua marca na competição sul-americana

A Mastercard não irá mais patrocinar a Copa América sediada no Brasil. Marcada para o próximo domingo, a competição vive um impasse sobre sua realização. Assim, apesar de não relatar os motivos para rompimento do contrato, a marca seria uma das afetadas pela repercussão do torneio. A informação é do portal “Veja”.

– Após análise criteriosa, decidimos por não ativar nosso patrocínio à Copa América no Brasil – ponderou a empresa.

O cenário para realização da Copa América tornou-se turbulento na última semana. Com o aval do governo federal, Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF, acatou o pedido da Conmebol para o Brasil se tornar sede da competição.

Originalmente, a Copa América seria realizada na Colômbia e Argentina. Contudo, em razão de protestos que dominaram o país, a Colômbia retrocedeu e vetou o torneio. Em seguida, sob nova quarentena por avanços da Covid-19, a Argentina também cancelou o evento.

Além disso, a próxima quinta-feira será decisiva para o rumo da Copa América no Brasil. Nesta terça-feira, Luiz Fux, presidente do STF, acatou o pedido da ministra Carmen Lúcia para realização de uma sessão extraordinária para discutirem como proceder com competição sul-americana sediada no país.

