Em meio à polêmica patrimonial, Larissa Manoela celebra 50 milhões de seguidores

A lista de problemas na relação de Larissa Manoela e seus pais é grande e foi exposta por ambas as partes publicamente. Em meio à polêmica patrimonial, a atriz teve um motivo para comemorar neste domingo, 27: ela atingiu 50 milhões de seguidores no Instagram.

No perfil “Sonhos de Lari”, dedicado aos fãs, a artista mostrou a celebração, que teve direito a bolo e uma caixa personalizada. “Se os Larináticos são os melhores do mundo? Com certeza! Hoje a Larissa Manoela recebeu o presente de 50M que vocês fizeram e ficou muito grata e feliz com todo amor e carinho. Presentes entregues com sucesso!”, legendou.

Nos comentários, alguns internautas notaram que uma das imagens na caixa personalizadas por fãs ironizava os 50 milhões de seguidores com milhos. A brincadeira faz alusão ao áudio divulgado pelo “Fantástico”, em que a atriz pedia dinheiro ao pai, Gilberto, para comprar um milho na praia.

