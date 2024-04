Em meio à polêmica com ex do atual, Karoline Lima marca presença em festa do enteado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/04/2024 - 7:46 Para compartilhar:

Karoline Lima marcou presença no aniversário de três anos do enteado, filho de Léo Pereira, seu namorado, com Tainá Castro. A festa aconteceu em meio à polêmica da influenciadora com Tainá e Éder Militão, seu ex e pai de sua filha, Cecília.

Imagens da ocasião mostram Karoline interagindo com algumas pessoas presentes na festa. Contudo, ela e Tainá não apareceram juntas em nenhum registro. E apesar da polêmica com a ex e a atual, Léo Pereira participou normalmente da hora parabéns ao lado de Tainá. Já Éder Militão não compareceu.

Entenda a polêmica

Na última segunda-feira, 1°, o trecho de uma live de Maju Militão, irmã de Éder Militão, viralizou nas redes sociais. Na ocasião, uma mulher, que o público aponta ser Tainá Castro, suposta affair do jogador, repreende Cecília, filha do atleta com Karoline Lima, em tom rude, chamando-a de “menina”.

Após a repercussão, Karoline, que atualmente está namorando Léo Pereira, ex-marido de Tainá, se manifestou sobre o tema. A influenciadora digital iniciou o desabafo destacando considerar importante que a filha tenha contato com o pai e, por isso, a permite ir para a Espanha, onde o jogador mora, para ter tempo com ele. Segundo ela, manter essa dinâmica requer confiança entre os pais.

“Se alguma situação ruim acontece quando a Cecília tá na casa do pai dela, a responsabilidade é do pai dela. Ou ele toma as providências necessárias no momento, ou a Cecília não vai mais para a casa do pai dela, infelizmente. Tive contato com ele, perguntei o que estava acontecendo, quis saber a posição dele, expliquei exatamente o que vi no vídeo que tive acesso, afinal eu não estou lá. Ele me falou que não era nada demais. Infelizmente, eu, Karoline, mãe da Cecília, não estou com a responsabilidade da Cecília no momento, quem está é o pai dela, então quem deveria estar tomando alguma atitude, é ele”, declarou.

Karoline demonstrou preocupação em saber que o vídeo de poucos segundos é apenas um recorte do tempo que a filha passa na casa do pai. “A gente vê uma situação dessa, desagradável de assistir, […] fico pensando o que pode ter acontecido durante o dia, durante esse tempo que ela está fora, convivendo com outras pessoas, eu não sei. Então quem tem que se responsabilizar, prestar atenção ou repreender não sou eu, porque a Cecília está com o pai dela. A sensação que fico é de angústia, impotência, em alerta. Porque é uma situação complicada e delicada, a Cecília é só um neném, ela tem um ano e oito meses, infelizmente ela ainda não se comunica”, desabafou.

Por fim, a influenciadora disse que tomará atitudes em relação ao ocorrido: “O fato é que eu não permito, nunca permiti e não vou permitir que qualquer pessoa, seja quem for, trate minha filha mal, ou seja rude com ela. E se eu estava até agora esperando uma posição do pai dela para ele me explicar o que aconteceu, ou me confortar sobre o que aconteceu, ele acha que não foi nada demais. Então pode deixar que quem vai tomar as atitudes aqui sou eu.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias