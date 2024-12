Em meio a polêmica, Beyoncé e Jay-Z marcam presença em première com a filha, Blue Ivy

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2024 - 7:32 Para compartilhar:

Beyoncé e Blue Ivy participaram na noite desta segunda-feira, 9, da pré-estreia de ‘Mufasa’, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Jay-Z também esteve no evento, em meio à polêmica de ação movida no domingo, 8, em que o produtor foi acusado de estuprar uma menina de 13 anos com o rapper Sean Combs, conhecido como Diddy,

Na nova produção da Disney, Beyoncé e Ivy dão voz à mãe e filha (Nala e Kiara, respectivamente) no filme da história que antecede ‘O Rei Leão’.

Além do marido e da filha, Beyoncé cruzou o tapete vermelho do Dolby Theatre com a mãe, Tina Knowles. Esta é a primeira aparição da família desde a acusação envolvendo Jay-Z.

Além de Blue Ivy, de 12 anos, Beyoncé e Jay-Z são pais dos gêmeos Rumi e Sir Carter, de 7 anos.