Em meio a pandemia, Bolsonaro visita comércio de Brasília

SÃO PAULO, 29 MAR (ANSA) – O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Palácio da Alvorada neste domingo (29) e foi fazer uma visita ao comércio de Brasília – desrespeitando, mais uma vez, o pedido do Ministério da Saúde de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O mandatário parou em um posto de gasolina, onde tirou para tirar fotos com os frentistas, em uma farmácia, em uma padaria e em um mercado, onde conversou com moradores e causou pequenas aglomerações. Depois, seguiu para o Hospital das Forças Armadas sem dizer qual o motivo da ida ao local.

A capital brasileira está sob medidas de quarentena, após decreto do governador Ibaneis Rocha proibir o funcionamento de serviços não essenciais. Bolsonaro, por sua vez, critica constantemente a decisão do isolamento horizontal, onde todos ficam em casa, e diz defender o isolamento vertical, onde apenas as pessoas do grupo de risco devem ser isoladas.

Neste sábado (28), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a pedir que a população fique em casa e só saia por motivos reais de necessidade, como para fazer compras de alimentos e remédios ou motivos médicos.

O Brasil contabilizava até ontem 3.904 casos confirmados do novo coronavírus e 114 mortes. (ANSA)