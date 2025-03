Em meio à nova internação: Preta Gil, seu ex Rodrigo Godoy e a conversa pendente

Preta Gil voltou a ser internada com infecção urinária em um hospital particular de Salvador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 10, pela diretoria médica da unidade de saúde. A artista está em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último sábado, 8, para monitoramento e cuidados médicos. Conforme comunicado emitido pelo hospital, o quadro de saúde de Preta permanece estável.

Desde o início de 2023, Preta tem enfrentado uma batalha contra um câncer colorretal. Desde então, tem enfrentado os desafios da doença com coragem e compartilhando sua jornada com o público. Entre cirurgias, quimioterapias e recuperações, Preta se tornou um exemplo de força e resiliência, e tem inspirado muitas pessoas.

No meio dessa luta, a cantora também viveu um dos momentos mais difíceis de sua vida sentimental: o fim do casamento com Rodrigo Godoy. Foram oito anos de relação, uma história pública e que, em determinado momento, ganhou contornos de escândalo. Rodrigo foi acusado de traição com uma estilista que trabalhava com Preta, o que gerou enorme repercussão nas redes sociais. A separação, já dolorosa por si só, se transformou em um episódio de grande exposição na mídia.

Rodrigo, por sua vez, enfrentou muitas críticas e, na época, se posicionou dizendo que a história do casal era algo que pertencia apenas aos dois e que nem tudo o que era dito nas redes correspondia à realidade.

Nesta terça-feira, 11, mais cedo, conversando com uma pessoa que foi bem próxima do ex-casal comentou comigo que fica triste quando pensa como a história deles chegou ao fim. Na mesma hora, comentei algo que sempre sinto no coração quando vejo uma postagem da Preta na internet: “falta algo entre ela e o Rodrigo: uma conversa”. Não falo sobre reconciliação, mas sobre o encontro olho no olho, sem câmeras, sem manchetes, sem terceiros opinando. Apenas os dois, encerrando o que viveram e, quem sabe, transformando toda essa história em um ponto final mais leve.

A fama rouba muitas coisas, e uma delas é o direito à vulnerabilidade. Como jornalista de celebridades há mais de doze anos, já presenciei inúmeras vezes o dilema de artistas que, no meio de um escândalo, não têm espaço para tentar avaliar com calma a situação. A cobrança pública exige posturas rápidas e definitivas, enquanto equipe e assessores recomendam silêncio ou posicionamentos totalmente calculados. Mas, onde sobra espaço para assimilar tudo? E se houver vontade de não fazer aquilo que as pessoas esperam?

A cantora Iza, por exemplo, tomou a decisão de reatar com Yuri Lima após o escândalo envolvendo uma criadora de conteúdo adulto. Ela foi alvo de várias críticas e ironias, mas provou que não tem medo de se ouvir. Ela seguiu seu coração e, acima de tudo, se apoiou na mulher que é e na história que construiu. Ponto.

Somos pressionados a parecer fortes o tempo inteiro. Ontem, inclusive, vi uma postagem interessante da psicanalista Ana Suy que diz: “Menos ‘o que os outros vão pensar’ e mais ‘o que os outros que moram em mim vão pensar’”. Acredito piamente nisso.

O Dr. Joe Dispenza, no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, fala sobre como mudamos quando escolhemos conscientemente fazer diferente. A verdadeira transformação vem da capacidade de se libertar do passado e se abrir para novas realidades. Talvez seja isso que falte entre Preta e Rodrigo: uma libertação das fortes dores do fim de uma história que teve vários momentos incríveis.

Cheguei a vê-los de pertinho em alguns shows de Preta. Rodrigo cuidava dela e do funcionamento das coisas nos bastidores enquanto Preta brilhava no palco. Nos olhares entre eles, era nítido o amor e a parceria. Infelizmente, a inveja de algumas pessoas, as circunstâncias e os acasos da vida podem mudar caminhos. Nenhum de nós está imune a isso.

Nos últimos dias, assisti a um vídeo da Preta cantando “Tudo Vai Passar” composta por Flavia Tygel para a trilha sonora do filme Câncer com Ascendente em Virgem. A música fala sobre superação e fé. Letra linda. Talvez, esse seja o maior recado que a vida nos dá. No fim das contas, mesmo diante dos grandes desafios, como bem disse Fernanda Torres: “A vida presta”.

Rainha do carnaval e do faturamento

A decisão de Ivete Sangalo de se afastar temporariamente da TV para focar na música já está rendendo frutos. Ela foi a personalidade mais premiada do Carnaval 2025, inclusive, levando três prêmios do Band Folia (Música do Carnaval, Hit do Verão e Melhor Cantora) que tive a alegria de fazer parte da cobertura este ano. Se contar que o bloco “Coruja” brilhou este ano, sem os problemas de logística do ano passado. No mundo da publicidade, Ivete também vive uma fase incrível, com mais de quatorze contratos com marcas.

Show exclusivo

Veveta segue diversificando suas parcerias e projetos de sua carreira e, no dia 7 de junho, fará um show intimista no Tivoli Ecoresort Praia do Forte. A apresentação celebra os 40 anos do axé music e promete emocionar o público com clássicos como Sorte Grande, Eva e Não Precisa Mudar, além de seus novos hits.

Cauã Reymond amplia parceria na moda

Prestes a estrear como o sedutor César no remake de Vale Tudo na Globo, Cauã Reymond renova sua parceria com a Democrata e vai estrelar a nova campanha da marca. Além dos clássicos sapatos sociais, o ator tem mostrado um lado mais descolado ao compartilhar nos stories sua aposta em modelos tênis.

Internacional

A Schutz lança sua coleção Fall 25, estrelada pela top model americana Amelia Gray e fotografada no icônico Copacabana Palace. A marca investe em três tendências-chave: Boho, Minimal e Moder Round, com peças que transitam entre franjas, camurça, couro verniz e saltos ousados. Amelia, um dos nomes em ascensão na moda global, reforça o DNA fashion-forward da Schutz. A coleção chega às lojas e ao e-commerce no dia 11 de março.

Paris Fashion Week

Após encerrar sua temporada como musa do Camarote N1 no carnaval, Malu Borges desembarcou em Paris para a Semana de Moda. No último domingo, 9, prestigiou o desfile da Coperni, na Adidas Arena. Ontem (10), esteve no desfile da Loewe, e apostou em um trench coat longo, regata branca e sapatos vermelhos em formato de bexigas. Malu segue conquistando espaço no cenário fashion internacional com sua criatividade e versatilidade.

Até amanhã!