Em meio a mal-estar com a comissão técnica de Tite, Rogério Caboclo prepara visita à Granja Comary Mandatário da CBF projeta encontro na segunda-feira, quando todos os convocados devem estar reunidos. Segundo 'GE', vazamento de informações incomodou treinador

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, tentará arrefecer os ânimos após o mal-estar causado pelo vazamento de gravações nas quais avaliava o trabalho do técnico Tite. De acordo com o “GE”, o mandatário tende a fazer uma visita na Granja Comary, local no qual a Seleção Brasileira masculina principal vem se preparando para os confrontos com o Equador e o Paraguai nos próximos dias. A expectativa é que o encontro aconteça na próxima segunda-feira, quando o grupo de Tite tende a estar completo na sede de Teresópolis.

> Veja a tabela e como está a classificação das Eliminatórias da Copa de 2022

A Seleção Brasileira terminará seus treinamentos na Granja Comary na quarta-feira, dia 2 de junho. Em seguida, embarcará para Porto Alegre, onde enfrenta o Equador, em seu quinto jogo pelas Eliminatórias. No dia 8, a equipe duela com o Paraguai, no Defensores del Chaco.

O atrito com a comissão técnica de Tite não tem a ver com os resultados da Seleção em campo (o Brasil está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias). Segundo o “GE”, o vazamento incomodou muito o comandante da equipe canarinha. A CBF ainda lida com uma crise institucional que pode afetar Rogério Caboclo.

Caboclo nos últimos dias se encontrou com presidentes de federações e clubes do Norte e Nordeste. Na última sexta-feira, os presidentes do Botafogo e do Vasco e um representante do Cruzeiro, conversaram com o mandatário da entidade máxima do futebol brasileiro. A ida do dirigente à Granja acontecerá depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também