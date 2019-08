Em meio à luta contra leucemia, Mihajlovic deixa hospital

BOLONHA, 28 AGO (ANSA) – O técnico do Bologna, Sinisa Mihajlovic, recebeu alta do hospital de Sant’Orsola e encerrou o primeiro ciclo de quimioterapia para tratar uma leucemia. De acordo com o jornal “Gazzetta dello Sport”, o sérvio poderá estar presente no banco de reservas para comandar o Bologna no derby diante da Spal, nesta sexta-feira (30), pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Além disso, o comandante deverá também marcar presença amanhã (29) no Centro de Treinamento (CT) do Bologna.

Mihajlovic passou os últimos 43 dias realizando um intenso tratamento contra a doença. Entretanto, o ex-jogador ganhou um período de descanso antes do início da segunda fase dos trabalhos para combater a leucemia.

Segundo o hospital italiano, Mihajlovic recebeu alta “em bom estado geral” e destacou que o treinador encerrou o primeiro ciclo da quimioterapia “sem complicações”.

Em seu perfil no Facebook, o ministro do Interior e vice-premier da Itália, Matteo Salvini, chamou Mihajlovic de “guerreiro” e celebrou o fim da primeira etapa do tratamento.

O sérvio surpreendeu no final de semana ao ter deixado o hospital e comandado o Bologna no duelo contra o Hellas, em Verona. Apesar de estar mais magro e sem cabelo, o treinador de 50 anos mostrou uma grande energia no banco de reservas da equipe rossoblu. Na ocasião, o jogo terminou 1 a 1.

Em entrevista à ANSA, o hospital onde Mihajlovic está tratando a leucemia explicou que a viagem do treinador foi autorizada pelos médicos.(ANSA)

