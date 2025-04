Em meio à instabilidade, Inter recebe Juventude no Beira-Rio em busca de reação no Brasileirão

Vivendo um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, o Internacional tenta reencontrar o caminho das vitórias neste sábado, às 16h, diante do Juventude, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sexta rodada da competição. O time de Caxias do Sul chega pressionado após dois tropeços consecutivos, incluindo uma goleada sofrida diante do Flamengo.

Dividindo atenções com a Libertadores, o Inter busca quebrar uma sequência de três partidas sem vencer no Brasileirão – a mais recente delas foi o empate por 1 a 1 no clássico Gre-Nal com o Grêmio. Atualmente, o clube ocupa a 12ª colocação na tabela, com seis pontos.

O Juventude, por sua vez, faz uma campanha considerada sólida, apesar da irregularidade. A equipe de Caxias do Sul aparece na nona posição, com sete pontos. Na última rodada, em casa, ficou no empate por 2 a 2 com o Mirassol.

O histórico do confronto é amplamente favorável ao Internacional. Em 150 jogos disputados, são 79 vitórias coloradas, contra 33 do Juventude e 38 empates. No último encontro entre as equipes, pelo Campeonato Gaúcho, o Inter venceu por 2 a 0.

Em meio à maratona de jogos, o técnico Roger Machado lida com o desafio de preservar o elenco e evitar novas baixas por lesão. O volante Bruno Gomes segue no departamento médico, enquanto Thiago Maia perdeu espaço após a negociação frustrada com o Santos.

Para o duelo contra o Juventude, duas dúvidas preocupam a comissão técnica. O lateral Bernabéi apresenta sinais de desgaste físico, enquanto o atacante Wesley ainda inspira cautela após retornar de lesão. Já na posição de centroavante, a disputa segue aberta entre Enner Valencia e Rafael Borré, dependendo da estratégia adotada por Roger Machado.

“A irregularidade nos últimos jogos tem acontecido sobretudo nos primeiros tempos. Isso me preocupa, a irregularidade no início, peso da sequência sem as vitórias e dos muitos jogos que temos enfrentado”, destacou o treinador.

Do outro lado, o técnico Fábio Matias não deve contar com o atacante Matheus Babi, que se recupera de uma lesão muscular na coxa. O jogador já ficou fora da última partida, contra o Mirassol, e dificilmente terá condições de atuar. Com a ausência de Babi, Gabriel Taliari deve ser mantido no time titular. O veterano Gilberto, que está recuperado de uma lesão muscular, ainda requer cuidados físicos e deve começar no banco de reservas.

“Estamos tendo algumas oscilações. Perdemos pontos em casa e agora vamos precisar buscar fora. Precisamos diminuir os espaços do adversário e buscar a vitória diante de um adversário fortíssimo”, concluiu Fábio Matias.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X JUVENTUDE

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE – Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Gabriel Taliari e Batalla. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO – Flavio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).