Em meio a impasse, presidente do Iraque apresenta renúncia

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – O presidente do Iraque, Barham Saleh, apresentou nesta quinta-feira (26) sua renúncia ao cargo, após ter se recusado a aprovar um candidato para o posto de primeiro-ministro sugerido por um grupo político apoiado pelo Irã.

De acordo com a imprensa local, Saleh disse que preferiria renunciar a escolher um primeiro-ministro rejeitado por parte da população e, principalmente, pelos manifestantes que saíram às ruas nas últimas semanas pelo país. O nome de Assad Al-Edani foi indicado pelo grupo Al Binaa. Em uma carta ao Parlamento, o presidente disse que futuro primeiro-ministro deve ser alguém que una o Iraque e evite novas divisões. “Para evitar derramamento de sangue e preservar a paz civil, eu peço desculpas por não aceitar a nomeação de Edani como primeiro-ministro. Estou pronto para submeter minha renúncia ao Parlamento”, diz o texto. Agora, o Parlamento do Iraque deve se reunir para decidir se aceita ou não o pedido de demissão do presidente. Caso aprovado, Saleh deixará o cargo. No mês passado, em meio a uma onda de protestos, Adel Abdul-Mahdi deixou o posto de primeiro-ministro do Iraque. Os manifestantes criticavam a corrupção no governo, a qualidade dos serviços público e a possível influência política do Irã.

Ao menos 500 pessoas morreram e 20 mil ficaram feridas em confrontos com as forças de segurança nos protestos, iniciados em outubro. Os manifestantes exigem uma revisão completa do sistema político instalado em 2003 após a queda de Saddam Hussein e uma renovação da classe política do Iraque. (ANSA)