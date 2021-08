Em meio a fertilização, Bárbara Evans fala em adoção

Bárbara Evans usou suas redes sociais para conversar com os fãs na noite de domingo (29). A modelo falou sobre o processo de fertilização in vitro que está realizando para tentar engravidar. Ela também respondeu se pensa em adotar, caso o procedimento não ocorra como esperado.

“Meu sonho é gerar um vida dentro de mim, então vou até o fim [com a fertilização]… Mas se eu não conseguir, não descarto a possibilidade, não. Inclusive sou super a favor”, explicou ela.

Neste fim de semana, Bárbara postou um vídeo no Instagram em que aparecia chorando para contar o resultado da biópsia que fez com os embriões coletados. “Vai começar com chororô. Pode ver que eu já estava chorando. O resultado da biópsia saiu. De sete embriões a gente ficou com três saudáveis. A gente precisava de quatro, a doutora recomendou que a gente fizesse mais dois ciclos seguidos de captação de óvulo, agora. Mas eu não tenho estrutura emocional para fazer mais dois meses seguidos. Conversei com meu marido e se Deus quis dessa forma, então a gente também quer”, começou ela, em lágrimas.

