Em meio à discussão, prefeito de Ilhabela manda vereadora sentar e se comportar; vídeo

Um grande bate-boca se formou durante um encontro entre o prefeito de Ilhabela-SP, Antonio Colucci (PL), e a vereadora Diana Almeida (PL), e gerou polêmica na web, neste sábado (05).

A discussão foi registrada em vídeo e circulou na internet, chamando atenção pelas palavras do gestor municipal, que mandou a parlamentar se sentar e se comportar. A vereadora considera entrar com uma representação na Justiça contra o chefe do Executivo municipal por violência política.

O caso aconteceu durante a filmagem realizada pela Dra. Diana no dia 21 de julho, em uma sala onde seria conduzida uma licitação para a administração das redes sociais da cidade. O prefeito chegou ao local, dando início a um bate-boca.

“Você sente ali e se comporte“, proferiu o prefeito. As imagens também registraram o prefeito afirmando que Dra. Diana tentou atrapalhar diversas licitações no passado.

O episódio veio à tona após a vereadora publicar o vídeo em seu perfil no Instagram. A discussão acabou chamando atenção para a importância de um debate sobre violência política, os limites do embate político e o respeito aos diferentes poderes do governo local.

“Eu não gosto de me colocar em uma situação inferior por ser mulher. Mas está claro para que todos possam ver que, sim, eu sofri e venho sofrendo violência e perseguição política por parte do Prefeito Antônio Colucci de Ilhabela”, escreveu ela na legenda da publicação.

Por meio de envio de nota, a prefeitura de Ilhabela afirmou respeitar a independência dos Poderes e o direito ao livre acesso dos parlamentares aos espaços da administração pública. Porém, a nota enfatizou que a prefeitura não pode permitir que ações políticas se sobreponham ao funcionamento da administração pública, e que funcionários públicos não devem ser constrangidos no exercício de suas funções.

