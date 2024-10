Em meio à crise entre jogadores e Bielsa, Uruguai joga mal e perde para o ex-lanterna Peru

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2024 - 0:32 Para compartilhar:

Na primeira partida após as duras críticas de Luis Suárez e Agustín Canobbio ao treinador Marcelo Bielsa, o Uruguai parece ter perdido o rumo. Com uma atuação muito aquém do que vinha apresentando, a seleção celeste perdeu por 1 a 0 para o Peru, nesta sexta-feira, no estádio Nacional de Lima, no encerramento da nona rodada das Eliminatórias da Copa de 2026.

O resultado impediu os uruguaios de assumirem a vice-liderança da competição. A equipe continua com 15 pontos, em terceiro na tabela. Já o Peru conquistou sua primeira vitória no torneio e chegou aos seis pontos, deixando o Chile na última posição.

Com baixas no setor defensivo e o retorno do atacante Darwin Núñez, artilheiro das Eliminatórias com cinco gols, Bielsa levou a campo um time bastante modificado. Sancho Bueno iniciou a partida como único zagueiro de ofício ao lado de Ugarte, recuado. No meio, o técnico abriu mão de Nico de la Cruz e acionou Arrascaeta e Nicolás Fonseca como titulares.

Já o técnico do Peru, o uruguaio Jorge Fossati, congestionou o meio de campo para forçar os visitantes a avançar pelas pontas e minar a habilidade dos meio-campistas, principalmente Valverde e Arrascaeta, e apostou na transição rápida de seus atletas.

No primeiro tempo, faltou movimentação e o jogo ficou concentrado no meio de campo. A equipe celeste buscou o jogo e teve mais posse de bola, mas, com seus meias bem marcados, encontrou muita dificuldade para chegar à meta de Gallese. Tanto que o goleiro só precisou trabalhar em um cabeceio fraco de Darwin Núñez, aos 13 minutos, completando um cruzamento da esquerda.

Do outro lado, Rochet não era sequer incomodado pelo improdutivo ataque peruano, que só anotou três gols nas nove rodadas da competição. A melhor chance de tirar o zero do placar nos 45 minutos iniciais, porém, foi da equipe anfitriã. Aos 43 minutos, os peruanos saíram no contragolpe e encontraram a defesa uruguaia aberta. Sergio Peña finalizou de fora da área, mas Rochet espalmou no meio do gol.

No segundo tempo, o Uruguai continuou desconcentrado e cometia erros desde a saída de bola. Isso fez com que o Peru, mesmo bastante desfalcado e limitado tecnicamente, acreditasse na primeira vitória nestas Eliminatórias. Aos 8 minutos, a defesa celeste falhou e Sergio Peña, livre na esquerda da área, bateu para fora. Aos 32, Reyna furou o chute quase na pequena área, em frente a Rochet.

O conjunto visitante só voltou a levar perigo aos 34 minutos, em chute mascado de Valverde, de fora da área, defendido por Gallese. Nos minutos finais, as duas equipes passaram a se arriscar mais em busca do gol da vitória e o jogo ficou aberto.

Prevaleceu, então, a vontade dos peruanos que, aos 42 minutos, chegaram ao tento salvador. Quispe cruzou da direita e Miguel Araujo subiu, livre na risca da pequena área, para cabecear no canto direito de um assustado Rochet e dar à sua seleção o primeiro triunfo nas Eliminatórias.

Na terça-feira, pela décima rodada das Eliminatórias, o Uruguai recebe o Equador, no estádio Centenário, em Montevidéu, às 20h30 (horário de Brasília), enquanto o Peru enfrenta a seleção brasileira, no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45.