Em meio a conflito pela herança de Gugu, Rose Miriam compartilha registros ao lado do filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 16:48 Compartilhe

Rose Miriam, 59 anos, mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959 – 2019), usou as redes sociais para resgatar registros antigos ao lado do primogênito, João Augusto.

Nesta quarta-feira (30), a médica compartilhou, em sua conta no Instagram, um carrossel com fotos e um vídeo do jovem em momentos fofos.

“Momentos que nunca deixaram de existir”, escreveu Rose na legenda da publicação.

Nos registros, João aparece abraçado à mãe, dando um beijo no rosto e até um vídeo em momento de carinho no cachorro da família.

Rose continua em meio a uma batalha judicial para que a relação estável com Gugu seja reconhecida, o que lhe daria direito à herança do apresentador.

O filho, por sua vez, não se mostrou de acordo com a atitude da mãe, provocando prolongamento do processo que decidirá sobre a divisão dos bens do comunicador.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Rose recorda momentos do filho. Recentemente, ela relembrou a participação do rapaz no Programa Silvio Santos, representando o pai.

Além de João Augusto, a médica também é mãe das gêmeas Marina e Sofia Liberato, 19. que também estão envolvidas no conflito pela herança de Gugu Liberato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias