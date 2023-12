Em meio a conflito, Papa envia ‘esmoleiro’ para Terra Santa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/12/2023 - 8:01 Para compartilhar:

VATICANO, 22 DEZ (ANSA) – O papa Francisco enviou o responsável por suas ações de caridade para a Terra Santa, palco de uma guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas desde 7 de outubro.

Segundo comunicado do Vaticano, a visita do cardeal Konrad Krajewski, chefe da Esmolaria Apostólica, tem como objetivo expressar a proximidade do pontífice aos “sofrimentos de quem vive em primeira mão as consequências da guerra nesta época de Natal”.

A nota ainda diz que o Papa lamenta a “terceira guerra mundial por pedaços” que aflige o mundo e pede “todos os dias o fim dos conflitos que ensanguentam a Terra”, como na “martirizada Ucrânia, na Síria, em muitos países da África e agora em Israel e na Palestina”.

Durante a missão, Krajewski, que já fez várias viagem à Ucrânia desde o ano passado, se unirá ao patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, e às igrejas locais para “celebrar o nascimento de Jesus, príncipe da paz e única esperança do mundo”.

O conflito foi deflagrado em 7 de outubro, após atentados sem precedentes cometidos pelo Hamas em Israel, que deixaram 1,2 mil mortos, em sua maioria civis.

Desde então, a resposta israelense já fez mais de 20 mil vítimas na Faixa de Gaza, sobretudo mulheres e crianças. (ANSA).

