Em meio à briga sobre guarda dos filhos, ex de Simaria alfineta cantora e manda indireta: ‘Desequilibrada e sem noção’

Vicente Escrig usou as redes sociais para alfinetar a ex, a cantora Simaria Mendes. O empresário espanhol falou sobre guarda dos filhos, em post do cantor Tierry sobre nova música, parceria com Beto e Breno, ‘Deixa Eu Ver Meus Filhos’.

“Filhos NÃO são propriedade!!! Parabéns por expor essa realidade arcaica existente no nosso direito de família que é usado como arma de luva branca por pessoas desequilibradas e sem noção”, escreveu Vicente.

Atualmente, o empresário e cantora se separaram em agosto de 2021, e agora estão brigando na justiça por conta da guarda dos filhos, Giovanna e Pawel, além da partilha dos bens.

