Em meio a briga judicial, Graciele Lacerda diz que vai convidar toda a família para chá revelação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2024 - 16:49 Para compartilhar:

Nos preparativos para o chá de revelação do sexo de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda deve convidar toda a família para o evento — até mesmo o enteado, Igor Camargo, e sua noiva, Amabylle Eiroa, com quem protagoniza brigas familiares que se tornaram públicas.

A novidade foi contada por Graciele em seu Instagram na segunda-feira, 12. “O chá revelação vai ter pouquíssimas pessoas. Eu e o Zezé conversamos muito, e a gente quer pessoas que vivenciaram com a gente tudo isso, que participaram da nossa vida. Então a gente deu prioridade à família. Vamos chamar a família toda, todo mundo vai ser convidado. E alguns amigos muito próximos, como se fossem da família”, explicou.

Amabylle Eiroa e Igor Camargo foram processados por Zezé e Graciele após a arquiteta expor que um perfil falso nas redes sociais, usado para criticar a família do cantor, seria da influenciadora. Na segunda-feira, 12, Amabylle negou que tenha chegado a um acordo com Graciele, e o imbróglio judicial continua.