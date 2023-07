Em meio a boatos de affair, Vanessa Lopes comemora 22 anos ao lado de Gabriel Medina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 11:49 Compartilhe

Em meio a boatos de que estaria se envolvendo com Gabriel Medina, a influenciadora Vanessa Lopes comemorou os seus 22 anos ao lado do surfista em Maresias, no litoral de São Paulo.

Vanessa celebrou seu aniversário em uma casa de festas em Maresias e o surfista, de 29 anos, marcou presença na comemoração da jovem. Em imagens que circulam nas redes sociais, os dois posaram juntos com o dono do espaço usado pela influenciadora, mas não divulgaram fotos só deles juntos.

O aniversário da tiktoker, contudo, não foi o primeiro encontro de Medina com a influenciadora em Maresias. Em maio deste ano, Vanessa passou uma temporada na cidade litorânea e até aprendeu a surfar com o atleta.

