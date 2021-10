Em meio a boatos de affair com Neymar, Jade Picon desabafa: ‘Só cabe a mim’

Jade Picon usou suas redes sociais para falar sobre os ataques que vem sofrendo nas redes sociais. A influenciadora virou alvo de haters após rumores de que ela estaria vivendo um affair com o jogador de futebol Neymar.

“Estou aqui pra deixar claro, sem nenhuma possibilidade de criarem uma narrativa diferente. Encerrei um ciclo de 3 anos da minha vida, um namoro maravilhoso que me ensinou muito, mas o que acontece na minha vida SOLTEIRA só cabe a mim e nela eu sou livre para fazer o que eu quiser”, começou a influencer, que terminou em agosto seu namoro de três anos com o ator e cantor João Guilherme.

“Recentemente [sic] vejo meu nome envolvido em uma série de especulações e notícias que nem sempre tem o mínimo de compromisso com a realidade que vivo e muitas vezes acabo me sentindo obrigada a posicionar minha verdade”, completou ela, que disse que não vai se submeter a julgamentos alheios.

“Aos 20 anos, vi que viver para provar sua verdade para os outros é uma prisão e não vou me colocar nesse papel. minha consciência está limpa. Acho natural que falem sobre minha vida mas não esperem meu posicionamento sobre tudo que falam… não vou dar espaço para julgamentos, mentiras e comentários machistas”, disparou Jade.

Ela finalizou dizendo que está curtindo sua nova fase solteira e ainda agradeceu pelo carinho dos fãs, apesar dos haters. “Sou jovem, independente, solteira e não faço mal a ninguém. Estou em uma fase nova, me me aventurando, me descobrindo e muito feliz. Sou grata DEMAIS por todo o amor que venho recebendo nesses 12 anos de internet.”

Na madrugada desta quinta (21), Jade, que está em Barcelona, na Espanha, curtiu uma noitada pelo aniversário da também influencer Carol Dantas, que é ex de Neymar, com quem ele teve Davi Lucca, de 10 anos, único filho do craque.

