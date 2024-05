Em mais um vídeo, pastor Lucinho Barreto diz que também beija a boca do filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 21:34 Para compartilhar:

Após causar polêmica na web ao afirmar que beija a filha na boca e chamá-la de “mulherão”, o pastor Lucinho Barreto voltou a se tornar alvo de críticas ao dizer que beijou o filho na boca. Nesta segunda-feira, 6, a web resgatou um vídeo antigo do religioso de 11 anos atrás, em que ele faz a declaração durante uma pregação.

Na ocasião do registro, o filho tinha apenas oito anos de idade.

“Você é gay? Você vai ser gay sabe com quem? Comigo. Nós dois somos homens, vou beijar a sua boca. Que nós dois vamos ficar aqui dentro dessa casa, que não te largo por nada nessa vida, que vou cuidar de você, porque não te pus nesse mundo para você ser cobaia do capeta”, afirma o pastor no vídeo.

“E nós vamos virar macho nos dois, caramba! Eu e meu filhinho Davi, de 8 anos, a gente beija na boca até hoje. Esse menino vai querer beijar na boca de quem, se ele já beijou? Alguém chegar para ele e falar assim ‘dá um beijo aqui, veio’; [ele responde] ‘ih, veio, já estou beijando um homem aí’”, completou ele.

Na última semana, o líder religioso foi alvo de críticas após declarar, durante um congresso para homens, que beijou a boca da filha, ainda criança, para “elevar sua autoestima”.

