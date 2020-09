Em mais um vexame, Ferrari não completa metade do GP da Itália

ROMA, 6 SET (ANSA) – Em mais um fim de semana para esquecer, a Ferrari sequer conseguiu completar metade do Grande Prêmio da Itália, que está sendo disputado em Monza, neste domingo (06).

O alemão Sebastian Vettel abandonou logo na sexta volta, com um problema nos freios, e o monegasco Charles Leclerc bateu forte na volta 25 – das 53 disputadas no pista italiana. Após a colisão, a corrida foi suspensa pela bandeira vermelha para a retirada do carro da escuderia de Maranello.

Com isso, após largar fora do top 10 com seus dois carros desde 2005, a equipe italiana terminou precocemente sua corrida de número 999 na categoria. No próximo domingo (13), a Ferrari disputa sua corrida 1000 em Mugello, sua pista na Itália.

(ANSA).

