Em meio ao tratamento contra o câncer, Fabiana Justus celebra mesversário do filho: ‘Peter Pan!’

A influenciadora Fabiana Justus, 37 anos, fez mais uma celebração à vida ao comemorar os nove meses de nascimento do caçula, Luigi. Em meio ao seu tratamento contra o câncer, diagnosticado em janeiro deste ano, ela comemorou o mesversário do filho, com uma festinha somente para a família na varanda de casa.

Em seu perfil no Instagram, a filha do empresário Roberto Justus compartilhou registros da festinha, delicadamente preparada. A decoração teve todo o capricho que a ocasião merece, e com a família vestida à caráter.

Fabiana e o marido, o também empresário Bruno Levi D’Ancona, 40, usaram fantasia de pirata, e as filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, com roupa de fadinha. A estrela da festa usou a fantasia tema do evento.

“Peter Pan!”, escreveu ela na legenda da publicação que traz um carrossel de cliques da família.

“Dia de mesversário é sempre uma alegria por aqui”, contou ela, através dos Stories.

Um dia antes, no sábado, 18, Fabi surpreendeu a família ao comparecer à festa de aniversário da irmã mais nova, Vicky, fruto do casamento de Roberto Justus com a influenciadora Ana Paula Siebert, que completou quatro anos.

Para a celebração, familiares e amigos se reuniram na fazenda do casal, em Porto Feliz, São Paulo, no evento que teve como tema “A Pequena Sereia”.

