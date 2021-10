Em má fase, Coritiba defende a liderança, que pode acabar nas mãos do Goiás

O Coritiba lidera a Série B do Campeonato Brasileiro desde a 17ª rodada, mas nesta terça-feira corre sérios riscos de perder a ponta se voltar a tropeçar. O Goiás tem chances reais de tomar o posto do rival paranaense na sequência da 31ª rodada.

Em sua pior sequência ao longo de toda a Série B, o Coritiba acumula quatro tropeços seguidos e vem de derrotas para Cruzeiro (3 a 0) e Vasco (2 a 1). Ainda líder com 54 pontos, o time paranaense tentará a reação contra o Sampaio Corrêa, às 21h30, no estádio Couto Pereira. O time maranhense também vem de derrota – 1 a 0 para o Vitória – e, no décimo lugar com 40 pontos, tem chances remotas de acesso.

No Estádio do Café, às 19 horas, o Goiás visitará o Londrina em busca da segunda vitória seguida depois de ter feito 3 a 1 no CSA. O Goiás ocupa a terceira colocação com 51 pontos. O Londrina, por outro lado, abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 31 pontos, a três do primeiro adversário fora da degola. Sem vencer há duas rodadas, a equipe paranaense empatou sem gols com o Operário na última rodada em Ponta Grossa (PR).

A rodada seguirá com jogos na quarta e sexta-feira, além de sábado e domingo.

Confira os jogos da 31ª rodada da Série B:

Terça-feira

19 horas

Londrina x Goiás

21h30

Coritiba x Sampaio Corrêa

Quarta-feira

20h30

Botafogo x Brusque







sexta-feira

19 horas

Guarani x Confiança

21h30

Avaí x Cruzeiro

sábado

16h30

Vitória x Brasil-RS

19 horas

CSA x Operário

domingo

16 horas

Remo x Ponte Preta

Náutico x Vasco

