Em luta contra o rebaixamento, Brusque vence Ponta Preta e se afasta do Z-4 da Série B

12/08/2022 - 23:30

Nesta sexta-feira (12), o Brusque contou com um gol no finalzinho e garantiu a vitória, por 2 a 1, diante a Ponte Preta. Os times se enfrentaram pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alex Sandro e Rodolfo Potiguar marcaram para o Quadricolor, enquanto Elvis descontou.

Com o resultado, o Brusque se afasta do Z-4 e aparece em 14º lugar, com 26 pontos. Enquanto isso, a Macaca está na 11ª colocação, com 30 tentos.

MOVIMENTADO!

A primeira etapa se iniciou com os dois times em busca de gols. Logo no primeiro minuto, a Ponte Preta teve boa chance. Lucca obrigou o goleiro Jordan a sair da área, mas o arqueiro encostou mal na bola e deixou ela na entrada da área. Por sorte, Wallace afastou o perigo.

Depois disso, o jogo se tornou bastante truncado, com as duas equipes buscando encontrar espaços dentro de campo. Aos 27, Léo Naldi acabou mandando contra a própria meta, mas a arbitragem marcou falta de Airton em Caíque e anulou. O tento saiu aos 45. Na jogada, Alex Sandro mandou para Fernandinho, que devolveu. O camisa 9 chutou no ângulo e colocou o Brusque em vantagem.

GOLS…

O segundo tempo foi ainda mais movimentado. A Ponte Preta buscou a recuperação e não demorou para conseguir. Aos 8, Lucca balançou as redes, mas a arbitragem pegou impedimento. Dez minutos depois, Elvis aproveitou sobra e colocou para dentro do gol.

Depois disso, o Brusque aumentou ainda mais a pressão e tentou resolver a situação. Após uma tentativa de Paulo Baya, Patrick também assustou. Contudo, o gol saiu apenas aos 39. Crislan aproveitou sobra e ajeitou para Rodolfo Potiguar, que mandou uma bomba para o fundo do gol.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA

Brusque x Ponte Preta

Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

Data e hora: 12/08/2022 – 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Márcio Gleidison Correia Dias (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Zé Mateus (Brusque); Nicolas e Guilherme Souza (Ponte Preta)

Cartões vermelhos: Luan Carlos (Brusque)

GOLS: Alex Sandro, aos 45’/1ºT (1-0); Elvis, aos 18’/2ºT (1-1); Rodolfo Potiguar, aos 39’/2ºT (2-1)

BRUSQUE (Técnico: Luan Carlos)

Jordan; Zé Mateus, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton (Alex Ruan, aos 11’/2ºT); Rodolfo Potiguar, Wagner Balotelli (Matheus Trindade, aos 38’/2ºT) e Álvaro (Gabriel Tagliari, aos 19’/2ºT); Alex Sandro (Paulo Baya, aos 11’/2ºT), Patrick e Fernandinho.

PONTE PRETA (Técnico: Hélio dos Anjos)

Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva, Guilherme Souza e Artur (Jean Carlos, aos 38’/2ºT); Wesley Fraga (Luiz Felipe, aos 40’/1ºT), Léo Naldi, Wallisson (Nicolas, aos 0’/2ºT), Elvis (Léo Santos, aos 38’/2ºT) e Everton (Fessin, aos 21’/1ºT); Lucca.