Em luta contra esclerose múltipla, ex-paquita fala em “superação”

Luise Wischermann ficou conhecida no mundo das celebridades por ser uma das assistentes de palco da apresentadora Xuxa, ela era a ‘Pituxa Alemã‘, e foi paquita entre 1986 e 1989. Agora, ela luta contra uma terrível doença, a esclerose múltipla.

Diagnosticada com a doença, Luisa escreveu um livro, chamado ‘Por que não eu?’ para falar dessa nova batalha em sua vida. Além disso, também lançou o projeto em um site de financiamento coletivo, em que a meta é arrecadar R$ 120 mil.

“Sabe quando a vida sorri para você desde sempre? Infância perfeita, adolescência trabalhando como paquita no Xou da Xuxa, vivendo o sonho de milhares de meninas do Brasil, estudo no exterior, trabalhos em línguas estrangeiras e até uma incursão como empresária no Canadá, que deu muito certo. Aí, de repente, tudo mudou. Essa é a minha história”, afirmou Luisa.

“São milhares de pessoas no Brasil que vivem com o mesmo diagnóstico que eu: esclerose múltipla. Eu quero inspirar e mostrar que com fé, força, resiliência e positividade tudo é possível. A vida, às vezes, vira a gente fdo avesso, mas eu descobri que o avesso é o meu certo”, completou.

Em suas redes sociais, Luisa chegou a publicar uma foto em que aparece com o rosto machucado, em decorrência de um tombo. Na legenda, escreveu: “A esclerose já me machucou muito. Mas como tudo na vida, levantei, procurei e aprendi. Essa é uma das muitas histórias que contarei no livro Por que não eu? Superação é comigo!”.

Confira o post abaixo: