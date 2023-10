Em Londres, ações do Metro Bank caem, enquanto credor busca levantar capital

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 17:53 Compartilhe

As ações do Metro Bank, o credor que procurou agitar o setor bancário britânico com um modelo inspirado nos EUA, caíram nesta quinta-feira em meio a preocupações sobre a necessidade de levantar novo capital. As ações caíram 25,74% em Londres.

O banco com sede em Londres disse que está considerando “a melhor forma de aumentar seus recursos de capital”, especialmente no que diz respeito a 350 milhões de libras em títulos com vencimento no final de 2025. A instituição afirmou que está avaliando uma série de opções, incluindo financiamento de dívida e capital próprio, bem como vendas de ativos.

“O Metro Bank continua bem posicionado para o crescimento futuro”, disse o credor em comunicado, também reforçando que a instituição atendeu aos requisitos de capital e relatou três trimestres consecutivos de lucros subjacentes. O Morgan Stanley está assessorando o Metro Bank sobre suas opções, disseram fontes.

O credor do Reino Unido pretende levantar cerca de 100 milhões de libras em novas ações e refinanciar a dívida existente, para um financiamento total de cerca de 600 milhões de libras, disse uma das fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias