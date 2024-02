Em livro, Zico conta trajetória e dá dicas para sucesso profissional

Coluna do Mazzini 08/02/2024 - 10:37 Para compartilhar:

O conhecido jornalista esportivo Marcos Eduardo Neves lançou mais uma biografia de craque do futebol brasileiro – e desta vez um misto de trajetória com dicas de um grande ídolo: Arthur Antunes Coimbra, o Zico.

No livro “O Efeito Zico: Como obter índice de rejeição zero na sua profissão” (Ed. Planeta Estratégia, 256 Págs, R$ 69,90), ele narra sua História no futebol brasileiro, seus altos e baixos dentro e fora de campo, revelando ensinamentos e os bastidores da trajetória de sucesso do jogador, com dicas para alcançar sucesso pessoal e profissional.

Marcos Eduardo Neves é conhecido no mercado por biografias que ganharam as livrarias e estantes de milhares de leitores no Brasil e exterior. Ex-repórter do JB, escreveu as histórias de Renato Gaúcho, Alex (ex-Cruzeiro) e Heleno do Botafogo (que se transformou em filme).

Informações sobre a pré-venda do livro de Zico neste link

