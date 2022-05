Em live, Juliette relembra ‘treta’ com Fiuk: ‘Tem um bolinho de chocolate aí?’

Durante uma live para seus seguidores no Instagram nesta segunda-feira (2), a campeã do “BBB21” Juliette percebeu a presença de Fiuk entre os espectadores e brincou com uma das “tretas” icônicas dos dois no reality.





“Eita, do nada Fiuk aqui”, começou Juliette aos risos. “Eita, bagaceira. Hey, Fiuk, não tem um bolinho de chocolate aí não? Como foi a Páscoa? Desculpa, parei. Voltando…”, perguntou Juliette.

O filho de Fábio Jr. riu da brincadeira da amiga nos comentários da transmissão. Fiuk e Juliette tiveram vários conflitos durante o confinamento no “BBB21”.

A referência da brincadeira de Juliette é de uma ocasião em que o cantor fez um bolo de chocolate para os brothers da casa e Juliette acabou pegando um pedaço com mais cobertura do que ele gostaria, e ele a acusou de ter comido toda a cobertura do bolo.