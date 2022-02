Em live do LANCE!, jornalista coloca Atlético-MG com ‘ligeiro favoritismo’ sobre o Flamengo na Supercopa

Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam pela decisão da Supercopa do Brasil neste domingo. O assunto foi tema da live LANCE! na Resenha desta sexta-feira. O jornalista Anderson Gonçalves, um dos participantes do bate-papo, explicou que a equipe mineira possui atualmente um ambiente mais equilibrado do que os cariocas, o que pode pesar em favor do Galo na decisão. Veja no vídeo acima.

– Hoje, o Atlético é um time bem mais equilibrado que do Flamengo. Emocionalmente, tecnicamente, até o começo de ano do Galo foi um pouquinho melhor. Um ambiente mais tranquilo, pós-títulos, não teve aquele ambiente conturbado, apesar da perda do Cuca – explicou Anderson Gonçalves.

O confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo acontece no próximo domingo, às 16h, em Cuiabá, valendo o título da Supercopa do Brasil 2022.

