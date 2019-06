Em live, Bolsonaro fala em ‘casamento de meio ambiente e progresso’

O presidente Jair Bolsonaro reforçou nesta quinta-feira, 6, durante “live” no Facebook, que é necessário “fazer um casamento de meio ambiente e progresso”. Segundo ele, Estados como Roraima, Acre e Amapá estão “quase inviabilizados” em razão das várias demarcações de reservas indígenas e quilombolas, por exemplo.

O presidente foi seguido em seu posicionamento pelos ministros que o acompanharam na live, da Agricultura, Tereza Cristina, e da Economia, Paulo Guedes. Este último afirmou que, muitas vezes, as leis no Brasil atrapalham o crescimento. “É perfeitamente possível explorar economicamente preservando recursos naturais”, disse.

Também participante, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que espera que a licença para instalação do linhão do Tucuruí em Roraima saia no fim de julho e as obras comecem em agosto.