Em live, Anitta diz que já minimizou racismo: “Achava que estavam se vitimizando”

Na noite da última terça-feira (02), a cantora Anitta usou o seu perfil no Instagram que conta com quase 50 milhões de seguidores e fez uma live para conversar sobre racismo com duas militantes negras, as advogadas Silvia Souza e Juliana Souza.

Durante a transmissão, a poderosa revelou que já minimizou o racismo, mas disse que aprendeu sobre o tema e percebeu a importância de falar sobre o preconceito racial.