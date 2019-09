Em leilão da ANP, Petro-Victory leva por R$ 1,54 milhão área em terra no RN

A empresa Petro-Victory arrematou por R$ 1,54 milhão e ágio de 328,6% o setor SPOT-T2, um conjunto de áreas para exploração de petróleo e gás em terra, na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. A estimativa de investimento é de R$ 8,29 milhões.

A área foi oferecida há pouco durante a oferta permanente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que acontece no centro do Rio nesta terça-feira.

Até agora, foram pagos R$ 12,85 milhões em bônus de assinatura.

A ANP faz o leilão na manhã desta terça-feira de nove setores com áreas para a exploração de petróleo e gás e mais cinco já em fase madura, onde a produção entrou em fase de declínio. Esse é o primeiro ciclo de uma nova modalidade de licitação, de oferta permanente, em que são oferecidas áreas que chegaram a ser leiloadas no passado e foram devolvidas pelas empresas petroleiras ou que foram oferecidas em outras concorrências sem que tenham sido arrematadas.