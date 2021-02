Em lance inusitado, Abel Ferreira ‘inicia’ jogada do gol do empate do Palmeiras contra o São Paulo Técnico rapidamente repôs a bola em campo com os pés para Luiz Adriano cobrar a falta que originou a troca de passes antes do tento de Rony

O gol de empate do atacante Rony no Choque-Rei, nos acréscimos, começou com o técnico Abel Ferreira. Após Leandro Pedro Vuaden marcar falta para o Palmeiras no meio de campo, a bola foi para a área técnica e Abel, prontamente, a devolveu para Luiz Adriano iniciar a jogada.

A bola foi para o ataque alviverde e, após diversos passes, a jogada culminou no chute do camisa 11 que, desviado no meio do caminho, enganou Tiago Volpi. Com o empate, o rival não tem mais chance de conquistar o Campeonato Brasileiro.

Confira o passe de Abel Ferreira no lance do tento do Palmeiras:

Rony empatou nos acréscimos (o lance começou com o técnico Abel Ferreira). Foi o gol 900 do Brasileirão! Encerrado no Morumbi: São Paulo 1×1 Palmeiras pic.twitter.com/N88sK980MM — Goleada Info (de ) (@goleada_info) February 20, 2021

