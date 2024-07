Em lados opostos, Datena e Tabata realizam convenções neste sábado

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 27/07/2024 - 5:30 Para compartilhar:

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) realizam neste sábado, 27, as convenções partidárias para confirmar as candidaturas à prefeitura de São Paulo. Os eventos estão marcados para 9h e 10h, respectivamente.

Ambos lançarão as candidaturas em formato bem diferente do planejado inicialmente. Até maio, Datena era cotado como vice de Tabata, mas firmou acordo com o PSDB para ser cabeça de chapa pelo PSDB após ganhar força nas pesquisas de intenção de voto.

O apresentador teve a candidatura confirmada na sexta-feira, 26, e deve usar o evento apenas para anunciar seu vice, que tende a ser o ex-senador José Aníbal. Mesmo com a confirmação, correligionários ainda mostram preocupação com uma possível desistência do jornalista.

O evento deve contar com a participação do deputado federal Aécio Neves (MG) e do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Um vídeo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é esperado pela cúpula do partido.

Já Tabata Amaral vai para a convenção tentando alavancar o conhecimento dos eleitores e vislumbrar posições melhores nas pesquisas. Atualmente, a deputada figura na quinta colocação, com 7% das intenções de voto, segundo o Datafolha.

A peessebista ainda mantém esperança do apoio do PSDB, embora descarte Datena como vice. Internamente, a deputada viu a ação do apresentador como uma “traição”.

Para impulsionar a candidatura, Tabata contará com dois ministros de Lula (PT) na convenção. Márcio França, que comanda a pasta do Empreendedorismo, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Arminio Fraga, um dos criadores do plano Real, também estará presente. Ele é um dos membros ligados à elaboração do plano de governo da parlamentar.